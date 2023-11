La premier: "Accelerare processo allargamento a Balcani occidentali"

“Siamo consapevoli delle difficoltà che arrivano per le nostre comunità transfrontaliere dalla reintroduzione dei controlli ai confini che Italia e Slovenia hanno dovuto adottare per far fronte alle sfide in termini di sicurezza che arrivano dall’attuale congiuntura internazionale, dalla crescente pressione migratoria sui nostri confini. Chiaramente entrambi siamo consapevoli di come Schengen si stata una conquista straordinaria che bisogna preservare, l’impegno comune è quello di ripristinare il regime orinario dei confini appena le condizioni lo permetteranno”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro a palazzo Chigi col primo ministro della Repubblica di Slovenia, Robert Golob.

“Abbiamo registrato la stessa condivisione di vedute in tema di prospettiva europea dei Balcani occidentali. È una materia sulla quale entrambe le nazioni sono storicamente mobilitate. È fondamentale per noi accelerare questo processo. Io ho sempre parlato non di allargamento dell’Ue ma di riunificazione dell’Europa perché penso e ribadisco che non sia un club, che non siamo noi a decidere chi è europeo e chi no”, ha aggiunto Meloni. “Più riusciamo a dare segnali importanti, penso al tema della Bosnia-Erzegovina al prossimo Consiglio europeo, alla possibilità anche qui di fare dei passi concreti in tema di procedure di adesione all’Ue, e più saremo efficaci e riusciremo a fare del nostro Continente quella grande dimensione di solidarietà che abbiamo sempre creduto e pensato dovesse essere”, ha concluso.

