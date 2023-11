Il presidente della Repubblica: "Sport ha un nesso inscindibile con la libertà"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto oggi, 14 novembre, al Festival della Cultura Paralimpica a Taranto. Salutando i partecipanti all’evento, il capo dello Stato ha detto che quella di oggi “è un’occasione importante per ripetere che ogni barriera che si abbatte è un successo per tutta la società, e in questi anni il movimento paralimpico è riuscito a far abbattere molte barriere, molti ostacoli, e tante persone hanno potuto esprimersi, trovare il modo di realizzarsi, di far emergere talenti che avevano, superando condizionamenti e ostacoli che comprimevano questi talenti”. Ha poi lodato il movimento paralimpico italiano, affermando che sta “sospingendo l’intera Italia” in un “percorso di civiltà”.

“Sport ha nesso inscindibile con la libertà”

Nel suo intervento, inoltre, Mattarella ha sottolineato il legame tra lo sport e la libertà. “C’è un numero sterminato di talenti inespressi ancora, che non trovano modo di esprimersi, perché non viene loro offerta la possibilità di farlo. E questa è una sfida importante, che riguarda l’intero movimento paralimpico, ma l’intera società, a partire dal lavoro. E lo sport ha un ruolo fondamentale: abbiamo poc’anzi assistito alle testimonianze di cinque straordinarie esperienze, di grande successo, significative. Ieri a Napoli ho incontrato e ascoltato una ragazza afghana che studiava medicina a Kabul, ha dovuto interrompere gli studi lì. Li ha ripresi in Italia e ora sta per laurearsi, dimostrando il nesso inscindibile, come dicevo ieri lì alla Federico II a Napoli, tra cultura e libertà. Lo stesso vale tra sport e libertà. E questa è una dimostrazione di questo legame inscindibile”, ha affermato.

