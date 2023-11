Il 17 novembre in piazza contro la manovra: "Natura di sciopero generale c'è"

Il segretario organizzativo della Uil, Emanuele Ronzoni, e quello confederale della Cgil, Maria Grazia Gabrielli, ha incontrato la Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. “Stiamo aspettando ulteriori valutazioni della Commissione ”fanno sapere gli esponenti sindacali. La valutazione finale è attesa in tempi brevi, data anche la vicinanza dello sciopero previsto il prossimo venerdì 17 novembre. I sindacati, ha aggiunto Ronzoni, hanno anche spiegato di aver offerto un’apertura al garante, suggerendo di poter trovare un accordo per i settori dei vigili del fuoco e del trasporto aereo. “La natura dello sciopero generale c’è e quindi non può essere in qualche modo disciplinata o interpretata in maniera diversa”, chiosa infine l’esponente Uil.

