Così il Ministro della Pubblica Istruzione a margine di un evento a Milano

Giuseppe Valditara parla degli episodi di antisemitismo accaduti in alcune scuole in Italia. “Bisogna distinguere, un conto è manifestare per il popolo palestinese e per due popoli due stati che è insomma assolutamente legittimo e nessuno può interferire su la libertà di studenti e adulti e docenti e lavoratori di fare quello che credono nel manifestare le proprie opinioni politiche. Un altro invece sono atti di antisemitismo. Ecco, l’antisemitismo è un male assoluto, è un male che non deve più ritornare nella nostra società, è incompatibile con i valori di democrazia e di libertà e di rispetto della dignità di ogni persona. Quindi l’antisemitismo troverà in me sempre un ministro che lo contrasterà fortemente”. Così il Ministro della Pubblica Istruzione, a margine dell’iniziativa #ioleggoperché presso la libreria La Balena, in via Cesare Correnti 24 a Milano. Rispondendo poi a una domanda riguardante gli alunni costretti a ripetere la maturità a causa dei presunti comportamenti scorretti di una docente il Ministro ha precisato: “Il ministero aveva già fatto tutte le sue verifiche quindi su questo punto devo dire è già stato affrontato”.

