Il sindaco di Milano sulle contestazioni della comunità ebraica: "Rifarei la stessa cosa"

“Io ero a Barcellona per un evento di sindaci, che era programmato da mesi, quindi non reputavo corretto per Milano cancellare la partecipazione a quell’evento. Tornassi indietro farei la stessa cosa, fischi o non fischi. Dopodiché in questo momento non sono certo io a voler fare polemica“. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università di Milano Bicocca, rispondendo alle domande dei cronisti sui fischi ricevuti per la sua assenza in Sinagoga durante la cerimonia a un mese dagli attacchi di Hamas.

