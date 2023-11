L'approvazione con 102 voti favorevoli. Fitto: "Subito al lavoro per attuazione"

Il Dl Sud è legge. L’Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul provvedimento, già approvato alla Camera. Il voto favorevole con 102 sì, 64 no e 1 astenuto. Il decreto è denominato ‘disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione’.

“Terminato l’iter parlamentare, ora al lavoro da subito per l’attuazione”, ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. “La discussione in aula è servita a chiarire i dubbi dell’opposizione rispetto alle misure previste”, ha dichiarato il ministro, “confronto sempre utile per ribadire quanto la visione che il Governo ha per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia sia strategica rispetto all’obiettivo di garantire una crescita strutturale del nostro Paese”, ha sostenuto.“Per la prima volta si mettono insieme diversi ambiti delle politiche dedicate al Sud e lo si fa con correzioni su una serie di strumenti, condivise con la Commissione europea”, ha proseguito Fitto. “Le risorse ci sono, e sono state imputate ad ogni regione con una delibera Cipes a luglio. Il testo garantisce il coordinamento tra le risorse europee e nazionali della coesione e quelle del Pnrr, e migliora l’efficienza nell’impiego delle risorse del Fondo sviluppo e coesione attraverso la conclusione di accordi tra il Governo e le amministrazioni locali. È previsto che sia la regione a proporre i progetti da realizzare in base ad un cronoprogramma ben preciso, innescando un processo virtuoso di responsabilizzazione delle classi dirigenti dei territori”, ha spiegato il Ministro. “L’istituzione di una grande Zes unica del Sud , lungi da voler escludere dei territori, punta a costruire una prospettiva per il Mezzogiorno d’Italia, passando da una politica assistenziale della spesa pubblica ad una politica di investimenti in grado di garantirne la crescita, insieme al piano per le aree interne, coinvolgendo l’intera filiera istituzionale ed economica del Paese”, ha ribattuto a chi sosteneva che il decreto fosse contro il Sud. “Si introducono inoltre misure volte a far fronte alla situazione di grave disagio socioeconomico che si sta registrando nelle isole di Lampedusa e Linosa, caratterizzate dal ben noto fenomeno migratorio, con lo stanziamento di 45 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture viarie e di opere di urbanizzazione primaria, per le quali è stato già attivato un tavolo dedicato”.

