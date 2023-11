Landini: "Prendiamo i soldi da dove ci sono". Bombardieri ha sottolineato l'importanza delle 8 ore di sciopero

Il segretario della Cgil Maurizio Landini e quello della Uil Pierpaolo Bombardieri hanno presentato il nuovo programma di mobilitazione nazionale che i due sindacati hanno lanciato per protestare contro la Manovra presentata dal governo. Bombardieri ha sottolineato l’importanza delle 8 ore di sciopero previste per ribadire le richieste avanzate già precedentemente nelle piattaforme comuni. Per Landini, invece, il concetto primario è: “Prendiamo i soldi da dove ci sono”, proponendo un ventaglio di soluzioni alternative a quella avanzata finora dal governo Meloni che vanno dagli extraprofitti alla lotta all’evasione.

