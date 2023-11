Il presidente della Regione Campania a Napoli durante la presentazione del suo libro: 'Nonostante il Pd'

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attacca ancora una volta la maggioranza e il governo Meloni. “Sono contro la rottamazione, la considero politicamente idiota, umanamente volgare. A un certo punto un giudizio di merito devi proporlo ma non perché devi punire qualcuno ma perché se non cambi i volti, le esperienze, le capacità in campo tu l’Italia non la governi mai. Questa è la mia angoscia: abbiamo consegnato l’Italia nelle mani della destra idelogica, dei fascisti. Però nei territori i conti non sono stati fatti”, ha detto il governatore campano a Napoli in occasione della presentazione del suo libro intitolato ‘Nonostante il Pd’.

