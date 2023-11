Il governatore Eugenio Giani ha chiesto l'intervento dell'esercito per ripulire case e strade dal fango

Pagamento delle rate dei mutui sospeso per imprese e privati colpiti dall’alluvione in Toscana. “La prima ordinanza che ho voluto fare stamani riguarda la sospensione del pagamento mutui per le imprese e per tutti i privati che documentano con l’autocertificazione lo stato delle cose. E’ un mio potere commissariale e vado avanti su questo”, ha dichiarato il presidente della Toscana e commissario delegato per l’emergenza, Eugenio Giani, a margine di un incontro a Prato con le istituzioni cittadine e i rappresentanti delle categorie economiche al quale ha preso parte il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

Giani, inoltre, ha spiegato che l’altra ordinanza è “quella sui rifiuti: creeremo delle aree di stoccaggio dove poter riversare i rifiuti, ma non dobbiamo cadere nell’istintiva mossa di buttare i rifiuti per la strada”.

Giani chiede l’esercito per aiutare a ripulire dal fango

“Abbiamo chiesto anche l’Esercito a supporto per pulire abitazioni, imprese e strade. Tutte le forze possibili le stiamo mettendo in campo”, ha annunciato inoltre sui social lo stesso Giani, commissario delegato per l’emergenza dovuta all’alluvione del 2 novembre scorso.

Intanto continua il lavoro dei quasi 800 tecnici Enel e imprese di manutenzione per risolvere i problemi di energia elettrica: sono circa 1.100 le utenze disalimentate in Toscana. E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sito web dell’azienda, e per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500.

