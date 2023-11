Il governatore del Veneto a margine della manifestazione della Lega a Milano

“Io penso che siamo tutti stanchi, non siamo omologati o per la nostra comunità esiste l’opzione guerra”. Lo ha detto Luca Zaia, governatore del Veneto, ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle parole della premier Giorgia Meloni sulla “stanchezza” per il conflitto russo ucraino, a margine della manifestazione della Lega a Milano in difesa dei valori occidentali. “Noi siamo vissuti in pace, abbiamo avuto questa fortuna, vogliamo pensare che l’Europa sia in pace e che nessuno in giro per il mondo muoia soprattutto se si tratta di bambini come si è visto negli ultimi giorni”.

