Il ministro della Difesa: "Stiamo attrezzando un ospedale su una nave"

Il ministro della Difesa Guido Crosetto parla del ruolo dell’Italia nella crisi in medioriente. “Siamo stati tra i primi ad agire con segnali inversi alla guerra. Stiamo portando aiuti umanitari, per aiutare i civili, le vittime inermi di questa guerra, stiamo attrezzando un osapedale su una nave e stiamo pensando di costruire un ospedale sulla terra. Quando c’è una guerra bisogna che qualcuno parli di pace e noi lo stiamo facendo con gli aiuti umanitari a Gaza. Stiamo dando un segnale che non volgilamo unoscontro tra Islam e Occidente “, ha detto a margine della celebrazioni del 4 Novembre a Cagliari. Sugli scenari futuri Crosetto spiega: “La Difesa deve prepararsi a tutti gli scenari, molto spesso nella nostra vita evitiamo di pensare alle cose peggiori, ma quando fai il ministro della Difesa, quando operi per la sicurezza del Paese, devi pensare anche agli scenari peggiori e lavorare per evitare e fermare che ciò arrivi davanti a te. Nel mondo occidentale c’è unità di intenti, tutti vogliono la pace, e gli Stati Uniti sono quelli che si stano muovendo più di tutti per questo”.

