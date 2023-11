La presidente del Consiglio segue con apprensione l'evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito il nord Italia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue con apprensione l’evoluzione degli eventi calamitosi che hanno colpito in particolare la Toscana ed esprime il profondo cordoglio per le vittime, suo personale e del Governo tutto. Così Palazzo Chigi in una nota. Meloni si mantiene in costante contatto con il ministro Nello Musumeci, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il presidente della Regione Eugenio Giani e con le autorità competenti.

