L’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri ha partecipato alla cerimonia di iscrizione di Silvio Berlusconi al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. “È stato criticato, anche Cavour è stato criticato, anche Mazzini, anche Manzoni, che senso ha? È stato criticato, ma non vuol dire nulla. Uno nella vita ha cose buone, cose meno buone. La vita è una sola, quindi bellezza, ombre, luci ma la bellezza rimane”, ha detto l’ex politico ai cronisti. “Oggi è un giorno speciale, lasciamo stare discorsi un po’ peregrini, io non li guardo più i giornali”, ha aggiunto.

