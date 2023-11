Il presidio a Roma organizzato da varie associazionin tra cui "Tocca a noi"

La protesta in piazza Vittorio a Roma, contro l’aumento dell’Iva sui prodotti di igiene personale, di ragazze e ragazzi appartenenti a varie associazioni tra cui ‘Tocca a noi’. “Scopriamo che nella bozza di manovra di bilancio la tassa su assorbenti e prodotti igienici per uomini e donne e per bambini aumenterà più del doppio e questo non è giusto, siamo qui per riaffermarlo“, dice Anastassia che ha sfidato la pioggia per dire no a un aumento che andrebbe a colpire, “discriminandole” soprattutto le donne. “Gli assorbenti per noi sono necessari – dice ancora Anastassia – non è giusto ad esempio che il rasoio per gli uomini abbia una tassa inferiore di quella che ha un assorbente. La parità di genere passa anche da questo”. “Essere donna significa avere a cuore le tematiche delle donne – aggiunge Claudia – Questo presidente facendosi chiamare “il signor presidente” già dimostra una totale insensibilità alle tematiche delle donne ma anche delle famiglie. Lo abbiamo detto fin da subito, dalla sua elezioni che non basta essere donna”. “Oltre ad una questione economica – spiega ancora Anastassia – c’è una questione legata alla educazione sessuale nelle scuole oggi totalmente assente”.

