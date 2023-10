Il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia: "Non capiamo come faccia la maggioranza a non fare emendamenti"

“Non capiamo come faccia la maggioranza a non fare emendamenti, l’impianto della manovra arrivato in Senato è carente, fa tagli soprattutto sulla sanità pubblica. Su tutti questi temi faremo un lavoro di raccordo e coordinamento politico con le altre opposizioni. Certamente sui temi del lavoro, torneremo alla carica sul salario minimo, sicuramente sulla casa, perché i temi venuti fuori oggi dagli studenti non possono essere di un solo gruppo politico e noi chiederemo anche alla maggioranza di sostenere le loro istanze e certamente ci sarà un accordo con le opposizioni. Su sanità, disabilità, transizione ecologica e ambiente faremo operazioni parlamentari di coordinamento tra le opposizioni”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, parlando con i giornalisti a margine delle contro-audizioni del Pd sulla manovra.

