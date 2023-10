Il Presidente della Repubblica al Quirinale in occasione dell’incontro con Airc per ‘I giorni della ricerca’

“Purtroppo sappiamo che le nostre risorse globalmente destinate alla ricerca scientifica sono limitate rispetto agli standard che dovremmo raggiungere”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale in occasione dell’incontro con Airc per ‘I giorni della ricerca’. “Constatiamo anche – ha aggiunto – che tanti giovani vanno all’estero e vi restano non perché non vorrebbero lavorare in Italia, ma perché da noi talune condizioni – economiche e professionali – sono poco aperte, meno competitive. I giovani devono poter circolare e fare esperienze nelle università, nei centri di ricerca, nei laboratori dell’Europa e del mondo. Tutto questo è prezioso e devono poter tornare se lo desiderano”.

