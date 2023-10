Matteo Renzi critica la legge di bilancio in via di elaborazione. “Oggi noi abbiamo una manovra finanziaria del governo Meloni che aumenta le tasse alle famiglia. E’ un aumento di tasse incredibile e indiscriminato, le famiglie non riescono ad arrivare più alla fine del mese”, ha detto il leader di Italia Viva a margine dell’evento ‘Volare Alto’ che si è svolto a Napoli. “Il nostro obiettivo è tagliare le tasse, contrastare il carovita. Il governo deve smettere di vedere i fantasmi, la presidente del Consiglio non sarà mai attaccata da noi sulle questioni di famiglia, deve smetterla di fare la vittima e iniziare a fare la premier, cioè a risolvere i problemi degli italiani”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.

