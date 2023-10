Il procuratore di Napoli dopo il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

“Questo Governo non si può permettere il lusso di fallire su Caivano“. Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, parlando al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto nel pomeriggio del 27 ottobre a Caivano alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Parlando del pacchetto di interventi del governo su Caivano, Gratteri ha spiegato che “questo modello virtuoso partirà sicuramente, poi questo modello sarà esportato in qualunque altro posto. Gli effetti non si vedranno subito perché c’è bisogno di partire, qui mancava veramente lo Stato. Questi ministri che ogni tre giorni venivano qui prima mi sembrava un’esagerazione, invece penso che sia importante battere il ferro finché è caldo, cioè continuare a venire perché costringe tutti a prendere posizione, a fare quello che devono fare e quello per cui sono stati preposti”.

