Non è punibile chi le detiene per lavoro, studio o finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite

Nuova stretta contro chi detiene istruzioni per realizzare armi con finalità di terrorismo. Lo chiede Fratelli d’Italia con un emendamento al decreto migranti all’esame dalla commissione Affari Costituzionali della Camera, a prima firma di Augusta Montaruli, che prevede il carcere da 2 a 6 anni per chi al di fuori di un’associazione, come nel caso dei cosiddetti ‘lupi solitari’, si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di armi.

In particolare, si prevede che chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) e 270-quinquies del codice penale (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, “con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale“, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Viene specificato che non è punibile chi detiene materiale per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite. Si propone anche di aggiungere un comma all’articolo 435 del codice penale (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti), prevedendo il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi “consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso” di dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili.

