Tre giorni di incontri e dibattiti e la novità della partnership con la Commissione Europea

È stato sottoscritto lo scorso agosto un accordo di partnership con la Commissione Europea attraverso la rappresentanza in Italia. Questa è certamente una delle principali novità della 14esima edizione del Salone della Giustizia, che si svolgerà a Roma dal 24 al 26 ottobre al centro studi televisivi Tecnopolo. Tre giornate di convegni, ‘Face to face’ e dibattiti che vedranno la partecipazione del presidente del Senato, di undici ministri, dei vertici dell’avvocatura, della magistratura e delle forze dell’ordine, oltre ai leader dei partiti dell’opposizione. Sei commissari europei saranno coinvolti da Bruxelles attraverso video messaggi su alcuni degli argomenti che verranno trattati nel corso del Salone.

La prima giornata

Dopo un video messaggio inaugurale di Vera Jourova, vice presidente della Commissione Europea per i Valori e la Trasparenza, la prima giornata dei lavori (martedì 24 ottobre) si aprirà con il convegno ‘Etica e Giustizia/Democrazia e legalità’ al quale parteciperanno il ministro Guardasigilli Carlo Nordio, il vice presidente del Csm Fabio Pinelli, la presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano e la presidente della Scuola nazionale dell’Amministrazione Paola Severino. Atteso l’intervento di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Dopo il video messaggio di Elisa Ferreira, commissaria europea alle Politiche regionali, si parlerà di ‘Investimenti e turismo al Sud’: il ministro del Turismo Daniela Santanché si confronterà con Marco Scurria, segretario della commissione Politiche UE al Senato, e Fausto Orsomarso, presidente Gruppo interparlamentare South Italy. La sezione del mattino si concluderà con il dibattito sul tema ‘La violenza annunciata’ con Susanna Donatella Campione, membro della commissione Giustizia, e il procuratore capo di Tivoli Francesco Menditto. Il pomeriggio si aprirà con il primo faccia a faccia: la responsabile Giustizia della segreteria del Pd, Debora Serracchiani, discuterà con Marco Di Fonzo, giornalista di Sky Tg24. Il convegno ‘Agricoltura e Ambiente’ verrà introdotto dai video messaggi del vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio e del commissario europeo per l’Agricoltura Janusz Wojciechowski. In chiusura due ‘face to face’: il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini risponderà alle domande di Alessandro Galimberti, giornalista del Sole 24Ore; mentre Giovanni Russo, capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, si confronterà con Piero Sansonetti, direttore dell’Unità.

Il programma del 25 ottobre

La seconda giornata (mercoledì 25 ottobre) si aprirà con ‘Il punto’ di Fabio Tamburini, direttore del Sole 24Ore, che precederà il video messaggio del direttore generale DG Connect della Commissione Europea Roberto Viola. Seguirà il dibattito ‘Una rete senza falle’, dedicato soprattutto alla cybersicurezza e ai mercati digitali. Presente il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, all’incontro parteciperanno, tra gli altri, Nunzia Ciardi, vice direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e Filomena Chirico, capo unità per la Supervisione dei mercati digitali della Commissione Europea. Il dibattito successivo vedrà impegnati Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, e l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk. ‘Guerre: può esserci pace senza giustizia?’ è l’interrogativo al quale risponderanno anche Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica di Roma, e Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale. La mattinata si concluderà con il convegno ‘Ripensando la sanità’ a cui parteciperanno anche le rappresentanti di Senato e Camera delle commissioni Affari sociali e Sanità Elena Leonardi e Simona Loizzo. Alla ripresa seguirà il faccia a faccia con Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, che dibatterà con Emma D’Aquino del TG1 Rai. Nel pomeriggio, per fare il punto su ‘Trasporti e Infrastrutture’ il vice ministro Galeazzo Bignami prenderà in considerazione le opinioni di esperti in strade, porti e ferrovie. Tra i relatori anche Nicola Carlone, comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Chiuderanno i lavori della seconda giornata due faccia a faccia molto interessanti: il capo della Polizia Vittorio Pisani sarà intervistato da Fiorenza Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera; Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca, parlerà di “Diritto allo studio è diritto al futuro” con Simone Spetia di Radio 24.

Il 26 ottobre la giornata conclusiva

La giornata conclusiva di giovedì 26 ottobre prevederà subito due faccia a faccia: Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, con Paolo Petrecca, direttore di RAI News 24; Giuseppe Valditara ministro dell’Istruzione e del Merito, con Ilaria Capitani del TG3. Il primo convegno, “Natalità: sessant’anni dopo il baby boom”, verrà introdotto dal video messaggio di Dubravka Suica, vice presidente della Commissione Europea per Democrazia e Demografia. Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, discuterà sul tema con le rappresentanti della commissione Bilancio al Senato, Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia e Beatrice Lorenzin del Partito democratico. In collegamento da Trieste, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Seguirà il convegno “Avvocatura per lo sviluppo delle imprese”, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del vice presidente della Regione Lazio e assessore alle Attività produttive, Roberta Angelilli. Alle 15 il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato Alberto Balboni avvierà il tema “Lo sport in Costituzione”, nel corso del quale verrà trasmesso un video messaggio del presidente del Coni Giovanni Malagò. Saranno presenti il ministro Andrea Abodi e Marco Mezzaroma, presidente di “Sport & salute”. Nell’ultimo incontro, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini dibatterà “Il nuovo codice dei contratti pubblici alla prova del PNRR”, confrontandosi anche con Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti, e, tra gli altri, Bernardo Mattarella, ad Invitalia. Il faccia a faccia tra il direttore di Rai Tg2 Antonio Preziosi e il ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, concluderà la 14esima edizione del Salone.

