Il ministro della Difesa sul palco della festa di FdI: "Anche lei è umana"

“È umana anche lei, anche se la dipingono come una super donna è umana. Ha bisogno anche lei di riposare, dormire, ieri ha fatto anche molto tardi”. Lo ha dichiarato Guido Crosetto, ministro della Difesa e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, a margine della manifestazione ‘Italia vincente’, organizzata al Teatro Brancaccio di Roma per celebrare un anno di governo. “Io comunque non la vedo indebolita, la vedo più forte di prima. Quando sei al governo tutti cercano di indebolirti con qualcuno ci si riesce con lei no”, ha aggiunto Crosetto.

