La premier: "Sto bene, faccio il mio lavoro come sempre"

“Quanto mi è costato venire qui? Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso di un punto stampa a margine dei lavori del summit per la pace in corso al Cairo in merito al caso Giambruno. A chi le chiedeva poi della ‘parte politica’ contenuta nel post con cui ha comunicato la fine della relazione col compagno, la presidente del Consiglio ha risposto: “Non c’è una parte politica, non so cosa non sia chiaro del fatto che non voglio più parlare di questo”.

