Il vicepremier: "Dobbiamo rassicurare i mercati"

Il vicepremier Antonio Tajani parla di manovra. “Noi dobbiamo rassicurare i mercati e dobbiamo fare in fretta. C’è un problema che riguarda tutto il paese, ci sono valutazioni delle agenzie di rating, dobbiamo contenere la spesa pubblica e lavorare per dare un messaggio chiaro all’Europa che l’Italia fa sul serio”, ha detto il ministro degli Esteri a margine di un convegno a Roma sulla sicurezza. “Il testo approvato in Cdm dimostra che l’Italia sta facendo sul serio per quanto riguarda la tenuta dei conti pubblici. La situazione è quella che è e dobbiamo fare comunque in modo che i nostri conti pubblici non siano in situazione di difficoltà. Dobbiamo dimostrare che facciamo in fretta per dare un messaggio che non dia ripercussioni negative sulla finanza del Paese”, ha aggiunto Tajani.

