La dichiarazione dell'Udu: "Smontiamo le tende da Montecitorio"

La ministra Bernini ha confermato formalmente che incontrerà le associazioni studentesche il 30 ottobre”. È quanto rendono noto gli studenti di Udu, in protesta, in tenda contro il caro affitti davanti a Montecitorio.“È servito dormire una notte in tenda davanti a Montecitorio. Poco fa – dichiara Camilla Piredda, coordinatrice dell’Udu – abbiamo avuto la conferma definitiva. La Ministra Bernini incontrerà anche una delegazione dell’Udu tra un paio di settimane per discutere la legge di bilancio”. Secondo Piredda si tratta di “un incontro tardivo” che avrebbero “voluto avere prima della presentazione in Consiglio dei ministri”, che però accolgono confermando la nostra partecipazione. “Porteremo alla Ministra tutte le nostre proposte di modifica alla Legge di bilancio, per rimettere al centro il diritto allo studio. Nel pomeriggio smontiamo le tende da Montecitorio, ma la mobilitazione non si ferma fino a quando avremo impegni chiari da parte del Governo. Il 24 ottobre presenteremo infatti, in conferenza stampa, la nostra indagine nazionale sulla questione abitativa con 20mila risposte da tutta Italia. Stiamo anche lavorando su un importante dossier sul caro studi, in vista delle manifestazioni del 17 novembre che restano confermate” ha detto Piredda.

