Così il sindaco di Milano a margine della inaugurazione dell’anno accademico della Università degli studi di Milano

“Il principio è giustissimo, basta che si applichi a tutti, non è immaginabile che Fitto usi questa regola per i Comuni e non per i suoi colleghi di governo”. Lo ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano, a margine della inaugurazione dell’anno accademico della Università degli studi di Milano, in merito alla lettera che il ministro con la delega al Piano nazionale di ripresa e resilienza, Raffaele Fitto, ha inviato ai sindaci delle 14 Città metropolitane, sulle realizzazioni dei progetti per le periferie. “Fitto chiede un aggiornamento. Il significato sottostante è ‘se volete sottostare alla logica del Pui dovete portare a termine le opere”, ha proseguito Sala: “Noi abbiamo quattro progetti e siamo in condizioni di portarli a termine entro la fine del 2026 – ha sottolineato – Siamo in grado di dare a Fitto i dettagli che richiede”.

