Così il vicepremier parlando a un appuntamento elettorale a Lissone

“Penso soprattutto ai 15 milioni di lavoratori e lavoratrici che avranno in media tutti 100 euro in busta paga in più al mese, la stragrande maggioranza lavoratori dipendenti, più di 2 milioni di partite Iva, artigiani e commercianti, che non dovranno pagare acconto di novembre. L’aumento della pensione per milioni di italiani. Miracoli non ne facciamo, però ci saranno milioni e milioni di persone che nel 2024 avranno la busta larga più pesante e pensione più pesante”. Lo ha detto in merito alla legge di Bilancio, presentata oggi dal Governo, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento elettorale a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, in sostegno di Adriano Galliani, candidato alle elezioni suppletive per il seggio lasciato al Senato presidente Berlusconi. Ai cronisti che gli chiedevano se ci fosse il vincolo per i parlamentari di maggioranza di non porre emendamenti Salvini ha risposto, “Sì, abbiamo chiesto di approvarlo velocemente perché poi abbiamo tante cose da fare, ripeto è una manovra che dà a chi ha più bisogno, chi ha stipendi da 200 300 mila euro vantaggi non ne avrà, deve aspettare”.

