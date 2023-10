La capogruppo al Senato di Forza Italia: "Testo arrivato in tempi record perché gli italiani non possono più aspettare"

“Siamo molto soddisfatti di questo testo di Manovra, è arrivato in tempi record perché gli italiani non possono più aspettare. Avevamo promesso l’avremmo fatti in tempi radissimi e così è stato, per altro l’abbiamo fatto con una grande comunità di intenti, con un grande spirito comunitario di tutta la coalizione, nessuno ha piantato bandierine, abbiamo pensato al bene degli italiani”. Lo dice a LaPresse la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli, in visita a Milano all’International Hospitality Exhinition. “È una manovra prudente -continua la senatrice azzurra- a causa dell’eredità che ci hanno lasciato i governi precedenti, però è una manovra attenta alle famiglie, alle imprese e alle categorie più fragili. È una Manovra che guarda alla memoria storia della nostra Italia, quindi agli anziani, con l’adeguamento delle pensioni, ma anche alle nuove famiglie e alle nuove generazioni. Un’attenzione importantissima alle mamme, al congedo parentale, agli asili nido: in questa Manovra soltanto per questo è stato stanziato un miliardo e questo è un grande segnale. Anche sulla sanità c’è lo stanziamento di 3 miliardi soprattutto per l’annoso problema delle liste d’attesa. Una manovra prudente, ma anche di grande visione con un governo attento a tutte queste categorie e ai bisogni dei cittadini italiani”.

