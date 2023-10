Per l'ex premier 14.524 voti a favore

Matteo Renzi è stato eletto segretario nazionale di Italia viva con 14.524 voti. L‘ex premier è stato votato da 9.231 iscritti di Iv che si sono recati nei seggi allestiti in tutta Italia e da 5.293 on line. Sono 209, invece, le schede bianche: 160 nei seggi (16 a Napoli, 34 a Taranto, 19 a Grosseto e 12 a Terni) e 49 on line.

