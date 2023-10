La capogruppo di Forza Italia davanti alla platea di Azzurra riunita a Monza per l'Assemblea Nazionale Enti Locali

Licia Ronzulli ribadisce ancora una volta la sua posizione in merito al conflitto tra Israele e Hamas, dando pieno sostegno allo Stato ebraico e condannando il gruppo terroristico. “Israeliani e palestinesi hanno un nemico in comune, questo nemico si chiama Hamas. Nel suo statuto, all’articolo 7, ha l’uccisione di ogni ebreo sulla faccia della Terra”. La capogruppo di Forza Italia ha poi strappato lo statuto dell’organizzazione palestinese davanti alla platea di Azzurra riunita a Monza per l’Assemblea Nazionale Enti Locali.

