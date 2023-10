Il ministro degli Esteri: "È nostro interesse la pace, l'Italia vuole giocare un ruolo da protagonista nell'area del Mediterraneo"

“Io sostengo il diritto di Israele di difendersi ma ci auguriamo che la reazione sia proporzionata e che vengano colpiti solo i siti dei terroristi e i terroristi”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Villaggio Coldiretti, al Circo Massimo a Roma.

“Ieri ero in Israele e in Cisgiordania. L’Italia vuole giocare un ruolo da protagonista nell’area del Mediterraneo, è nostro interesse che la situazione si stabilizzi, è nostro interesse la pace, è nostro dovere che civili israeliani e palestinesi vengano protetti” ha aggiunto il leader della Farnesina.

Tajani: “Attacco Israele sia mirato, sì a corridoi umanitari”

“La situazione è molto complicata, l’Italia sta facendo il possibile per scongiurare danni enormi alla popolazione civile palestinese. Siamo per i corridoi umanitari. Sono stato in Egitto e in Giordania, stiamo lavorando con i Paesi arabi affinché convincano Hamas a non utilizzare come scudi umani gli ostaggi e la popolazione civile quando ci sarà l’attacco via terra. Abbiamo anche chiesto agli israeliani che questo attacco sia mirato contro i terroristi. C’è una bella differenza tra Hamas e i palestinesi che sono vittima di Hamas. Tra loro ci sono tanti cristiani. Mi auguro che si possano salvaguardare anche le chiese cristiane della Striscia di Gaza” le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della visita al Villaggio Coldiretti, a Circo Massimo a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata