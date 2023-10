Lo scrittore è stato sanzionato per aver definito 'bastardi' Meloni e Salvini in una trasmissione televisiva

Roberto Saviano è stato condannato per diffamazione a una sanzione di 1.000 euro. La procura di Roma aveva chiesto una multa di 10mila euro. Lo scrittore è finito sotto processo per il reato di diffamazione nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Non c’è onore più grande per uno scrittore di vedere le proprie parole forzate a giudizio perché il governo le teme. Questo processo è un’intimidazione. Loro si difendono utilizzando l’immunità parlamentare agendo da banda quale sono. Mi riferisco a Salvini, Gasparri e compagnia bella. Chi li critica viene portato a giudizio e così costringono la magistratura a perimetrare lo spazio entro cui potersi esprimere” ha commentato Saviano uscendo dal tribunale di Roma . Nel 2020 durante una trasmissione televisiva aveva definito “bastardi” l’attuale presidente del Consiglio e Matteo Salvini in riferimento alle politiche volute e adottate sui migranti.

