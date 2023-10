L'iniziativa al Senato

Presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica, la senatrice Mariastella Gelmini e l’onorevole Mara Carfagna insieme alla senatrice Elena Bonetti, che in rotta con Italia Viva ha fondato con Ettore Rosato una nuova associazione, PER-Popolari Europeisti Riformatori, hanno presentato congiuntamente il “Manifesto per una buona politica: popolare, non populista”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata