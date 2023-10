A Monza la conferenza stampa per la presentazione del programma elettorale

Marco Cappato guarda con ottimismo alle elezioni per il seggio al Senato lasciato da Silvio Berlusconi. “Sono l’unico candidato a non essere qui a promuovere gli interessi di una famiglia o di un partito. Mi sono candidato per portare avanti delle battagli da dentro il Parlamento e sono grato alle forze politiche che hanno deciso di riconoscersi in queste battaglie, questo è un metodo alternativo rispetto a chi si è presentato per promuovere un logo o per chi si presenta per lealtà a famiglie e partiti”, ha detto nel corso di una conferenza stampa a Monza per la presentazione del programma elettorale.

“La partita è aperta e voglio giocarla fino in fondo perché c’è la possibilità di essere eletto e vincere queste elezioni. Sono stato l’unico candidato che si è battuto perché lo Stato si accorgesse di questa campagna elettorale con richieste al Governo, alla Regione, alla Rai per avere gli spazi elettorali. Lunedì ci sarà il primo confronto del servizio pubblico tra i candidati: questo è l’unico modo vero e serio per confrontare gli obbiettivi di tutti i candidati”.

