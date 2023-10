Il ministro in audizione al Senato: "Segnali positivi da mercato del lavoro"

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è intervenuto in audizione al Senato sulla Nadef. “La crisi in Medioriente aggiunge instabilità in un quadro già complesso”, ha detto il titolare dell’Economia.

Segnali positivi da mercato del lavoro

“Segnali positivi sono arrivati dal mercato del lavoro, che mostra una sostanziale tenuta”, ha aggiunto Giorgetti.

Riviste al ribasso crescita nel 2023

“Tenendo conto degli andamenti che ho brevemente delineato, la previsione tendenziale a legislazione vigente rivede lievemente al ribasso la stima di crescita per il 2023, che passa dall’1 per cento dello scorso aprile allo 0,8 per cento attuale”, ha spiegato Giorgetti secondo cui “l’aggiornamento delle stime rivede al ribasso anche quella per il 2024, che passa dall’1,5 per cento all’1 per cento. La riduzione delle pressioni inflazionistiche potrà favorire una ripresa dei consumi delle famiglie, che saranno sostenuti anche dall’incremento del reddito disponibile connesso al buon andamento del mercato del lavoro”. “Quanto al biennio seguente, viene confermata la stima del PIL per il 2025 (all’1,3 per cento), mentre è leggermente migliorata quella per il 2026, che passa dall’1,1 all’1,2 per cento”, conclude Giorgetti.

Senza costi superbonus obiettivi realizzati

“L’indebitamento netto per l’anno in corso è previsto al 5,2 per cento del PIL, superiore di 0,7 punti percentuali rispetto all’obiettivo indicato nel DEF. Il disallineamento rispetto alle stime programmatiche di aprile è riconducibile agli effetti derivanti dai costi dei bonus edilizi. Sottolineo, come già indicato nel documento, al netto di tali componenti, l’obiettivo programmatico per il 2023 sarebbe stato più che realizzato”, ha continuato Giorgetti in audizione a Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata