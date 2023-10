Post su Facebook del presidente M5s: "Il carovita esplode, la premier pensa ad altro"

Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni sull’inflazione. “Il carovita esplode e gli stipendi arretrano. Ieri l’Istat ci ha detto che gli italiani stanno pagando di tasca propria rincari sui beni superiori al 10% e che le retribuzioni dei lavoratori sono scese sotto i livelli di 14 anni fa. Più della metà di questi rincari riguarda i generi alimentari”, ha scritto su Facebook il presidente del M5s.

“Tranquilli, però, la lista della spesa l’ha preparata Meloni per voi: taglio dei sostegni a chi si trova in difficoltà, taglio degli aiuti contro il caro-carburante, no al salario minimo legale per chi è sottopagato, sì a contratti più precari”, ha aggiunto l’ex premier pubblicando un post intitolato ‘La lista della spesa di Giorgia‘.

“In questo contesto – aggiunge l’ex inquilino di Palazzo Chigi – l’Istat ci prospetta anche un sorpasso delle famiglie senza figli su quelle con figli, uno spopolamento del Sud e un’Italia condannata senza appello all’invecchiamento. Mi raccomando, però. Non disturbiamo Giorgia Meloni. Quest’anno ha avuto troppo da fare fra lotta ai rave, difesa a oltranza dei compagni di partito e debiti delle società di Serie A da spalmare. Per lei la voragine che si è aperta nel portafogli e nei conti correnti degli italiani può attendere”.

