La nota del Carroccio: "Pagina oscena della nostra democrazia"

“L’esclusivo video di LaPresse è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell’ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili. Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni, immediate“. Così una nota della Lega dopo il nuovo video, in esclusiva LaPresse, della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione di Catania nel 2018 in favore dei migranti bloccati sulla nave Diciotti.

