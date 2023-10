Il ministro dell'Agricoltura: "La Lega inizia a dissociarsi dagli aiuti? Non mi risulta"

“L’invio di armi? Quello che abbiamo garantito come governo è il pieno sostegno a Kiev. Quello che deciderà il parlamento non sta a me né commentarlo né prevederlo. La Lega inizia a dissociarsi? Non mi risulta. Sono abituato a discutere degli atti concludenti”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida intercettato dai cronisti fuori dal Senato dopo il question time. “Noi siamo per il sostegno a un paese che si difende da una forza imperialista. Per noi la libertà va sempre difesa. Quando finirà l’invio di armi? Dovreste chiederlo al ministro Crosetto che è persona preparata e competente” ha aggiunto il membro dell’esecutivo.

