La Giunta esecutiva sezionale Anm del Distretto di Napoli “si associa al comunicato della Ges di Catania ed ai comunicati di solidarietà espressi dalle altre Ges distrettuali, e manifesta convinta solidarietà alla collega Iolanda Apostolico per i gravissimi e inaccettabili attacchi subiti dai rappresentanti del Governo, che ledono l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura tutta e mettono in pericolo il principio costituzionale della separazione dei poteri”. Così in una nota la giunta distrettuale di Napoli, che “chiede alla Gec di intervenire a tutela della collega e di tutta la Magistratura nell’esercizio delle sue funzioni”.

