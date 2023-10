Il decreto in discussione in Cdm prevede un piano di "comunicazione" e "diffusione di conoscenza dei rischi" alla popolazione

Un “piano di comunicazione alla popolazione” e ” iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi” a favore dei cittadini dell’area dei Campi Flegrei. È quanto prevede la bozza del Dl recante ‘misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei’ che questa sera sarà discusso in Consiglio dei Ministri.

Nella bozza ci sono risorse per complessivi 52,2 milioni di euro da dedicare fra i vari capitoli alla “verifica delle funzionalità di infrastrutture di trasporto e servizi essenziali“, “analisi delle vulnerabilità delle zone edificate”, “pianificazione speditiva di emergenza” e potenziamento della protezione civile.

La bozza prevede “un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata” e di quella “pubblica” con l’obiettivo di individuare le “idonee misure di mitigazione” e stimare il “fabbisogno finanziario”. Tra gli altri punti previsti dalla bozza dello schema di decreto legge anche “uno studio di microzonazione sismica” e “un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture”.

Per queste attività la Protezione civile è autorizzata a spendere fino a 45,2 milioni di euro (su 52,2 di stanziamento previsto) di cui 3 milioni per le analisi delle vulnerabilità. La bozza prevede l’implementazione di “strumenti di monitoraggio sismico” della rete già esistente gestita dall’Osservatorio vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, operativa H24, e delle due reti nazionali di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento della protezione civile.

Prevista una “struttura di supporto” alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento di Protezione civile da costituire entro 30 giorni. La struttura si potrà avvalere di 10 unità di personale collocato fuori ruolo, di cui un dirigente, per un costo stimato di 1 milione di euro a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Domani le prove di evacuazione degli ospedali nella zona dei Campi Flegrei

Si terranno nella giornata di domani le prime prove di evacuazione degli ospedali della Asl Napoli 2 Nord, azienda sanitaria competente sul territorio di 32 comuni della provincia napoletana, compresi quelli ricadenti nell’area dei Campi Flegrei.

Domani, venerdì 6 ottobre dalle 11 alle 13, si svolgeranno le prove di evacuazione nell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, comune in parte ricadente nella zona rossa dei Campi Flegrei, e nell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, comune che non ricade nella zona rossa.

Sabato 7 ottobre, sempre dalle 11 alle 13, si svolgerà la prova di evacuazione nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Al momento non risulta sia prevista una prova anche per l’ospedale Rizzoli di Ischia, il quarto ospedale aziendale della Asl Napoli 2 Nord. L’attività è stata programmata nell’ambito delle misure di prevenzione alla luce del rischio bradisismo nei Campi Flegrei.

