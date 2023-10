Contiene nuove misure sulle attività economiche, tra le altre cose su taxi, aerei e banche

L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al dl Asset, che contiene nuove misure sulle attività economiche, tra le altre cose su taxi, aerei e banche. Hanno votato a favore 155 deputati, 108 i no, 2 gli astenuti. Il provvedimento era stato già approvato dal Senato, pertanto diventerà legge.

Urso: “Ottimo lavoro in poche settimane, grazie a parlamentari”

“Ottimo lavoro in poche settimane! Con un decreto realizzato in agosto, a Camere chiuse. Grazie ai parlamentari che hanno compreso l’urgenza del provvedimento e hanno apportato il loro prezioso contributo. Abbiamo rafforzato le misure per avere più licenze taxi, aumentando la platea dei Comuni destinatari, coprendo così tutte le aree che hanno bisogno di un servizio più efficiente ed adeguato. Ora al lavoro senza perdere un giorno in più”. Così il ministro Urso sul DL asset appena approvato in via definitiva dal Parlamento. “Ho appena scritto agli oltre 60 sindaci che potranno da subito realizzare concorsi straordinari per le nuove licenze taxi, senza alcun vincolo, in 15 giorni. 1.500 licenze in più a Roma, oltre 1.000 a Milano – Per i titolari di licenza sarà finalmente possibile accedere, da subito, allo strumento della seconda guida, oltre a una seconda licenza temporanea per due anni in occasione di grandi eventi, dal Giubileo 2025 alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con vetture più efficienti ed ecologiche. Riguardo le misure contro il “caro-voli” sono certo che anche le autorità di controllo – Antitrust, Enac e Autorità per la regolamentazione dei trasporti – utilizzeranno appieno i nuovi poteri che abbiamo loro conferito per tutelare gli utenti a fronte di algoritmi che violano la privacy e per contrastare i fenomeni distorsivi di mercato sui prezzi dei biglietti aerei, ponendo fine all’asta delle tariffe. La recente decisione del Parlamento Europeo sul sovrapprezzo del bagaglio a mano e l’istruttoria dell’Autorità garante per la concorrenza al mercato nei confronti delle pratiche distorsive di Ryanair ci rassicurano che siamo sulla strada giusta, a tutela dei cittadini e di un mercato finalmente trasparente e davvero competitivo, in cui anche le altre compagnie aeree possono incrementare le tratte e i voli nel nostro Paese, come è nei piani di sviluppo che ci hanno illustrato. Importante anche la misura contro le delocalizzazioni, a tutela della tecnologia e quindi degli stabilimenti presenti in Italia.Abbiamo realizzato in pochi giorni una svolta attesa anni. Grazie a tutto il Parlamento!”.

