Il ministro della Difesa sugli scontri di Torino: "Difficile gestire situazioni così"

Guido Crosetto è intervenuto a margine delle celebrazioni per i venti anni di Sky. Il ministro della Difesa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti sulla guerra in Ucraina, commentando le recenti novità provenienti dagli Stati Uniti: “Sono impegni presi in sede UE e NATO e non si cambiano dalla mattina alla sera”. Sul conflitto vero e proprio ha aggiunto che è importante continuare a ricercare l’apertura di un dialogo per la pace. Infine, da parte del ministro un commento anche sugli scontri di ieri a Torino: “Da una parte, alcuni centri sociali che conosco benissimo che hanno sempre cercato di arrivare allo scontro fisico; dall’altra parte delle forze che hanno mischiato queste persone con altre che magari si sono trovate infilate. Difficile gestire situazioni così”. Crosetto ha aggiunto anche che “in Italia abbiamo l’abitudine di trattare peggio i violenti che sono dalla parte dello Stato rispetto a quelli che stanno dall’altra parte”.

