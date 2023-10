Il ministro dell’istruzione a margine delle celebrazioni per i 20 anni di Sky: "Spazio a cultura dialogo e confronto"

A margine delle celebrazioni per i 20 anni di Sky, il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha commentato gli scontri tra forze dell’ordine e studenti avvenuti martedì a Torino in occasione della visita di Giorgia Meloni: “Credo che la contestazione violenta e aggressiva debba lasciare spazio a una cultura diversa, del dialogo e del confronto”. “Lavoriamo per creare una cultura che a partire da chi contesta le decisioni del governo abbia la consapevolezza che violare la legge non è una cosa buona, ma deve lasciare spazio a modalità più democratiche di confronto e contestazione”, ha continuato Valditara. A una seconda domanda sull’avvenimento, il ministro ha poi risposto in maniera piccata ai giornalisti, affermando di voler parlare di scuola. Interrogato sui fondi alla scuola in manovra, ha quindi detto di essere in attesa di risposta dal ministero dell’economia.

