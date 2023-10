La ministra: "In manovra attenzione su cuneo fiscale e produttività"

Il salario minimo al centro delle parole di Marina Elvira Calderone, ospite dell’evento organizzato a Roma per i 20 anni di Sky Italia. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali ha commentato in primis la decisione della Corte di Cassazione che ha ammesso l’esistenza del lavoro povero. “Io credo che nella sentenza ci sia un principio che viene ribadito: quello di guardare alla qualità del salario in un’ottica che credo sia quella che noi dovremmo affrontare, ossia quella di un salario dignitoso non di un salario minimo“. La ministra poi ha chiarito le politiche future da applicare in manovra in merito al taglio del cuneo fiscale e alla produttività: “Dobbiamo lavorare sulla manovra di bilancio. Uno dei temi che curo di più è il cuneo fiscale e contributivo e tutte quelle attività e azioni che possono sostenere in senso ampio la produttività e la redistribuzione, ai lavoratori e alle lavoratrici, dei frutti della produttività”, ha aggiunto.

