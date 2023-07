Il segretario di Forza Italia e vicepremier: "Sul suo nome ho trovato convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano"

Antonio Tajani propone Galliani per il posto in Senato dal collegio di Monza (che fu di Berlusconi). “Proporrò alla segreteria nazionale di Forza Italia e agli alleati il nome di Adriano Galliani come candidato al collegio senatoriale di Monza. Sul suo nome ho trovato convinto consenso della famiglia Berlusconi che ho incontrato oggi a Milano”, ha scritto sui social il vicepremier e segretario di Forza Italia.

