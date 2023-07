Il senatore del Pd ha parlato dopo il voto in Aula: "La ministra deve dimettersi"

“Non demordiamo, riteniamo che la ministra debba dimettersi, ha mentito al Parlamento e non è in condizione di proseguire il suo mandato con dignità e onore come dice la Costituzione. Non credo ne esca rafforzata ma certo bisogna incalare il governo su una situazione che no è più sostenibile”. Antonio Misiani, senatore Pd commenta il voto in Aula che ha bocciato la mozione di sfiducia presentata dal M5S nei confronti di Daniela Santanchè.

