Cigo per edili fuori dal conteggio e Cisoa potrebbero essere inserite con un decreto legge

E’ probabile che il governo porti un intervento normativo – un decreto legge – già dopodomani in Cdm per la Cigo (cassa integrazione ordinaria) fuori conteggio in caso di alte temperature per i lavoratori del settore edile e una serie di semplificazioni per la Cisoa a ore in agricoltura.

A quanto si apprende, sarebbe quanto emerso al tavolo di confronto sull’emergenza caldo, in corso in queste ore tra la ministra del Lavoro, Marina Calderone, e le parti sociali.

