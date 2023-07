Così il deputato dem in conferenza stampa al Nazareno per presentare la Fondazione Pd

“Una mia candidatura al Parlamento europeo? Una candidatura che è veramente figlia di gossip giornalistico”. Così l’ex segretario del Partito Democratico e deputato dem Nicola Zingaretti in conferenza stampa al Nazareno con la segretaria Elly Schlein per presentare la Fondazione Pd.

“Ho letto che avrei sgomitato in questo senso. Io mi sono dimesso e faccio il deputato, sono nella Commissione Cultura e sto facendo una battaglia in questo momento per il Centro sperimentale di cinema per difenderlo dalla voracità di poltrone della destra – ha detto – Mi sto dedicando a questo con felicità, altro non esiste”.

