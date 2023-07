Foto: Panarelli, le temperature ad Assemini (CA)

Incontro con i sindacati dopo l'ondata di afa che ha invaso la penisola

Un tavolo d’urgenza per l’emergenza caldo. Convocato per domani, giovedì 20 luglio alle ore 15, il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali dedicato al confronto sulle misure vigenti di tutela dai picchi di calore e all’analisi e valutazione di eventuali nuove iniziative organiche. Lo comunica in una nota il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Seguiamo con attenzione l’evolversi delle condizioni climatiche in Italia e i relativi impatti sui contesti lavorativi e produttivi: la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità”, ha dichiarato in merito alla decisione il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata