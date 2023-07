L’Unione europea e la Tunisia hanno firmato un Memorandum d’intesa che si fonda su cinque pilastri. Tra questi c’è anche la questione migranti. “Penso che sia il solito tentativo di esternalizzare le frontiere senza curarsi del rispetto dei principi di democrazia e dei diritti fondamentali delle persone. Non condividiamo un approccio che tende, in ottica securitaria, a frenare i flussi migratori“, ha detto Elly Schlein a margine dell’incontro a Bruxelles del Partito socialista europeo, in occasione del vertice Ue-Celac. “Al contempo sappiamo quali sono gli sconvoglimenti che la Tunisia sta vivendo dal punto di vista del rispetto della democrazia e dal punto di vista economico-sociale”, ha aggiunto la segretaria del Partito democratico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata