A Montecitorio 191 sì, 108 no e quattro astenuti. Il voto finale sul testo si terrà entro le 22 di stasera

La Camera ha risposto alla fiducia posta dal governo sul dl Rigassificatori: 191 sì, 108 no e quattro astenuti. Il decreto prevede “misure urgenti per gli enti territoriali, per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”. Nel provvedimento l’esecutivo ha fatto confluire anche l’ultimo decreto bollette a sostegno di famiglie e imprese contro il caro-energia, approvato in Cdm lo scorso 28 giugno. Il voto finale sul testo si terrà entro le 22 di oggi. Passerà poi all’esame del Senato per la conversione in legge entro il 28 luglio.

